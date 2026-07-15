Un uomo senza fissa dimora accusato di aver aggredito sette donne nel rione Esquilino è stato sottoposto a una misura di sicurezza. La polizia ha eseguito l’ordine emesso dal Gip, che prevede libertà vigilata e l’obbligo di seguire un programma terapeutico. Il giovane è ritenuto responsabile delle aggressioni avvenute nel quartiere.

È gravemente indiziato di essere responsabile di una serie ( i casi accertati sarebbero sette) di aggressioni ai danni di donne nel rione Esquilino: nei confronti del giovane è stata eseguita dalla polizia una misura di sicurezza, emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma. L'indagine, condotta dagli investigatori del commissariato Esquilino e coordinata dalla Procura di Roma, è iniziata dalla denuncia presentata da una donna, rimasta vittima di un'aggressione immotivata da parte dell'uomo all'inizio del mese di maggio. L'indagato, un giovane senza fissa dimora, avrebbe cercato di colpirla al volto, riuscendo però a raggiungerla esclusivamente alla spalla. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Aggrediva donne all'Esquilino: per un senzatetto libertà vigilata e l'obbligo di seguire un programma terapeutico

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