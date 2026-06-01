Femminicidio Rufina | Lorenzo Innocenti torna in libertà vigilata Famiglia di Eleonora Guidi | Non c’è giustizia

Notizia in breve

Il gip di Firenze ha disposto la libertà vigilata per Lorenzo Innocenti, condannato per il femminicidio di Rufina, con l’obbligo di seguire un percorso terapeutico. La famiglia della vittima ha commentato che non c’è giustizia. Innocenti dovrà rispettare questa misura e sottoporsi alle terapie indicate dagli specialisti. La decisione è stata comunicata dopo che il tribunale ha valutato le condizioni del condannato.