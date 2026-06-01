Femminicidio Rufina | Lorenzo Innocenti torna in libertà vigilata Famiglia di Eleonora Guidi | Non c’è giustizia
Il gip di Firenze ha disposto la libertà vigilata per Lorenzo Innocenti, condannato per il femminicidio di Rufina, con l’obbligo di seguire un percorso terapeutico. La famiglia della vittima ha commentato che non c’è giustizia. Innocenti dovrà rispettare questa misura e sottoporsi alle terapie indicate dagli specialisti. La decisione è stata comunicata dopo che il tribunale ha valutato le condizioni del condannato.
FIRENZE – Il gip di Firenze Alessandro Moneti ha disposto la libertà vigilata con obbligo di seguire il percorso terapeutico prescritto dagli specialisti per Lorenzo Innocenti. L’architetto di 38 anni è accusato di aver ucciso con 24 coltellate la compagna Eleonora Guidi l’8 febbraio 2025 nella loro casa di Rufina dove c’era anche il loro figlio di un anno e mezzo. L’uomo tentò poi il suicidio gettandosi dalla finestra. Innocenti nei prossimi giorni sarà trasferito dall’ospedale di Firenze in una struttura specializzata in Liguria, dove, per un anno, seguirà la terapia prescritta dai neurologi a spese della famiglia. Intanto il procedimento per omicidio aggravato resta sospeso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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