Un professore universitario è stato assolto dall’accusa di molestie da parte di un’ex studentessa, ma la corte ha deciso di applicare due anni di libertà vigilata, ritenendolo socialmente pericoloso. Durante il processo, il perito ha descritto le sue percezioni come un “proprio delirio erotico” nato nella mente dell’accusatrice. La sentenza ha riconosciuto l’assenza di prove concrete, ma ha comunque stabilito la misura di sicurezza.

PADOVA - Era tutto nella sua testa, che aveva partorito – a sentire il perito del giudice per le indagini preliminari, Elena Lazzarin – un “proprio delirio erotico”. Perché il professore del Bo del quale lei – 35 anni, vicentina – si era invaghita, non aveva mai dato spiragli a quella relazione, che è sempre rimasta nella mente della studentessa. Che ieri è stata assolta per incapacità di intendere e volere ma è stata comunque ritenuta pericolosa a livello sociale, tanto che il gip ha disposto la libertà vigilata fino al luglio 2028. L’inizio Si è quindi chiusa così, ieri mattina, una storia esplosa sul finire dell’anno scorso quando il sostituto procuratore Sergio Dini aveva indagato la 35enne ex studentessa della facoltà nella quale insegna ancora oggi il professore finito nelle sue mire. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Professore universitario molestato dall'ex studentessa. Assolta, ma è socialmente pericolosa: due anni di libertà vigilata

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La professoressa di 56 anni ha scoperto qualcosa di enorme nel suo studente di 27 anni

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