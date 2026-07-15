Aggredito e rapinato da nordafricani gli strappano un Patek Philippe da 80mila euro

Un turista americano di 40 anni è stato rapinato nella notte tra lunedì e martedì a Milano, in corso Venezia, vicino a Porta Venezia. Due uomini, descritti come nordafricani, lo hanno bloccato e gli hanno strappato dal polso un orologio di valore, un Patek Philippe da 80 mila euro, poi sono fuggiti senza lasciare traccia. La polizia indaga sull'episodio.

Lo hanno bloccato e gli hanno strappato dal polso l’orologio da 80mila euro, poi sono scappati senza lasciare nessuna traccia Un turista americano di 40 anni è stato rapinato in corso Venezia a Milano (zona Porta Venezia) nella notte tra lunedì e martedì 14 luglio. Tutto è accaduto poco prima di mezzanotte e mezza, quando l’uomo stava passeggiando per il quartiere in compagnia della sua fidanzata. All’improvviso è stato aggredito da due persone, descritte con tratti somatici nordafricani, che in pochi secondi gli hanno strappato dal polso l’orologio e poi sono scappati. Immediatamente è scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenute le volanti della polizia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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