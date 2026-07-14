Due giovani di 21 e 25 anni sono stati posti agli arresti domiciliari dopo aver rapinato un turista statunitense di un orologio Patek Philippe dal valore di circa 130.000 euro. L’episodio si è verificato a Napoli, e i carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno eseguito le misure cautelari. La rapina è avvenuta con modalità violenta ai danni del turista.

Avrebbero messo a segno il violento scippo di un prezioso orologio ai danni di un turista statunitense. Per questo due giovani, di 21 e 25 anni, sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari eseguita dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro. Entrambi sono gravemente indiziati del reato di rapina aggravata. L'episodio risale alla serata del 6 giugno, quando un cittadino americano, appena uscito da un ristorante di via Nardones insieme alla moglie e alla figlia, è stato assalito da un uomo in sella a uno scooter. Il malvivente, con il volto nascosto da un casco con visiera scura, gli ha strappato con forza dal polso un Patek Philippe Nautilus del valore stimato di circa 130mila euro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, turista americano rapinato del Patek Philippe da 130mila euro: due giovani ai domiciliari

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