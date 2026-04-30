Assolto il rapinatore di Charles Leclerc dopo il presunto furto di un Patek Philippe da 80mila euro
Un uomo nato nel 2003 e residente a Mondragone è stato assolto dopo essere stato accusato di aver rapinato e ferito due turisti francesi a Forte dei Marmi. Secondo le accuse, avrebbe sottratto con colpi d’arma da fuoco un orologio di valore, causando una ferita a uno dei due turisti. La vicenda era legata a un presunto furto di un orologio di circa 80mila euro.
F.P. classe 2003, napoletano residente a Mondragone, è stato assolto dalla rapina aggravata e lesioni commessa ai danni di 2 turisti francesi a Forte dei Marmi, quando venne sottratto a colpi d’arma da fuoco un Patek Philippe da 80mila euro ferendo il possessore con il calcio della pistola ed.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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