Roberto Vannacci è uno dei nomi e degli argomenti più dibattuti sul piccolo schermo e sui contenuti social. Il generale è stato ospitato anche dal Pulp Podcast condotto da Davide Marra e Fedez, e nella nuova puntata del format Giuseppe Cruciani e Saverio Tommasi si sono affrontati anche sulla loro posizione nei confronti del fondatore di Futuro Nazionale. Non sono mancate le provocazioni: il conduttore de La Zanzara ha “accusato” (virgolette necessarie) Tommasi di essere “l’assicurazione sulla vita di Vannacci”. La provocazione di Giuseppe Cruciani su Roberto Vannacci Il commento di Saverio Tommasi su Elly Schlein L'esperienza sulla Flotilla Il punto sul femminicidio di Giulia Cecchettin La provocazione di Giuseppe Cruciani su Roberto Vannacci È una nuova generazione del dibattito, quella che va in scena a Pulp Podcast.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cruciani provoca Saverio Tommasi a Pulp Podcast di Fedez e Marra, "sei l'assicurazione sulla vita di Vannacci"

Notizie correlate

Il confronto tra Saverio Tommasi e Giuseppe Cruciani al Pulp Podcast di Fedez e MarraSaverio Tommasi e Giuseppe Cruciani si confrontano al Pulp Podcast di Fedez e Davide Marra: nessuno scontro, ma una conversazione che smonta qualche...

Leggi anche: Renzi e Vannacci sul ring di Fedez e Mr Marra, il confronto a Pulp Podcast: «Generale, sei un paraculo». E lui: «Meloni, barra dritta o vado solo» – Il video

Contenuti utili per approfondire

Cruciani provoca Saverio Tommasi a Pulp Podcast di Fedez e Marra, sei l'assicurazione sulla vita di VannacciVolano provocazioni tra Giuseppe Cruciani e Saverio Tommasi a Pulp Podcast, dalla frecciatina su Roberto Vanacci al patriarcato ... virgilio.it

Il confronto tra Saverio Tommasi e Giuseppe Cruciani al Pulp Podcast di Fedez e MarraSaverio Tommasi e Giuseppe Cruciani si confrontano al Pulp Podcast di Fedez e Davide Marra: nessuno scontro, ma una conversazione che smonta qualche certezza ... fanpage.it