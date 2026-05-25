Zampolli ospite di Pulp Podcast | l’intervista che segna la distensione con Fedez e Mr Marra

Zampolli è stato ospite di Pulp Podcast, segnando una distensione con Fedez e Mr. Marra. L’intervista ha seguito un periodo di tensioni legate a dichiarazioni sul caso Epstein fatte nel podcast. La conversazione si è concentrata su alcuni temi specifici, senza riferimenti a altri aspetti o protagonisti. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo ai contenuti trattati o alle eventuali conseguenze di questo incontro.

Un incontro molto atteso, soprattutto dopo le recenti tensioni nate attorno ad alcune dichiarazioni fatte nel podcast sul caso Epstein. Nuovo episodio ad alta tensione mediatica per Fedez e Mr. Marra, che nel loro Pulp Podcast hanno ospitato l’imprenditore italoamericano Paolo Zampolli. Un incontro molto atteso, soprattutto dopo le recenti tensioni nate attorno ad alcune dichiarazioni fatte nel podcast sul caso Epstein e sui presunti legami internazionali dell’uomo d’affari vicino a Donald Trump. L’episodio di Pulp Podcast, registrato con un ritmo serrato e un tono più disteso rispetto alle polemiche delle ultime settimane, rappresenta di fatto una tregua pubblica tra le parti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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