A Voghera, un uomo di 33 anni è stato denunciato dopo aver danneggiato alcune auto in sosta nel centro cittadino. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, è stato accompagnato in ospedale con un'ambulanza e successivamente è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria. La vicenda si è verificata nella giornata del 22 maggio 2026, senza altre persone coinvolte o ferite segnalate. La situazione è stata gestita secondo le procedure di emergenza e di tutela della salute mentale.

Voghera (Pavia), 22 maggio 2026 - Denunciato in stato di libertà, ma soprattutto portato con l'ambulanza al pronto soccorso, con il successivo ricovero nel reparto di Psichiatria. L'uomo, 33enne originario di Voghera e residente a Pontecurone (Alessandria), già con precedenti di polizia, più che altro è ben noto alle forze dell'ordine per problematiche di natura psichiatrica. L'allarme è scattato l'altro pomeriggio in via San Vittore a Voghera, dove residenti e passanti hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, con più telefonate al 112, per l'uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava prendendo di mira le automobili parcheggiate lungo la strada, danneggiando sistematicamente tutti gli specchietti retrovisori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voghera, dannegia le auto in sosta: 33enne denunciato e ricoverato in Psichiatria

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