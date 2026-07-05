Medico rifiuta visita alla paziente e la rinchiude in guardia medica a Caltanissetta | ricoverato in Psichiatria

Durante il turno notturno, un medico ha rifiutato di visitare una paziente e l’ha rinchiusa in una guardia medica a Caltanissetta. La scoperta è avvenuta domenica mattina, quando una collega ha trovato il medico in stato di agitazione e la paziente isolata in una stanza. La donna è stata poi ricoverata in psichiatria. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti.

L’episodio durante il turno notturno, la scoperta solo al cambio turno di domenica mattina quando una collega ha trovato il medico in stato di agitazione e la paziente rinchiusa in una stanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Rifiuta di visitare una paziente e la chiude in una stanza: medico ricoverato in Psichiatria a CaltanissettaIl medico di turno alla guardia medica di via Malta, a Caltanissetta, ha rifiutato di visitare una paziente e l’ha chiusa in una stanza.

Rifiuta di visitare una paziente e la chiude in una stanza: medico ricoverato in PsichiatriaIl medico di turno, al termine del servizio notturno, ha rifiutato di visitare una paziente e l’ha chiusa in una stanza.

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