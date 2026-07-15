AEW | Keith Lee non tornerà mai più sul ring?

Non ci sono conferme ufficiali sul futuro di Keith Lee, che dal dicembre 2023 non compare sul ring. Tuttavia, nell’ambiente del wrestling si diffonde l’ipotesi che il quarantunenne possa aver disputato l’ultima lotta. La sua assenza prolungata alimenta questa convinzione, anche se non ci sono dichiarazioni ufficiali sulla sua eventuale conclusione della carriera.

Non c’è ancora nulla di ufficiale sul futuro di Keith Lee, ma nell’ambiente del wrestling si fa strada la convinzione che il quarantunenne, lontano dal ring dal dicembre 2023, possa aver già lottato il suo ultimo incontro. A parlarne è stato Bryan Alvarez a Wrestling Observer Live, lo stesso giorno in cui è emersa la notizia del divorzio tra Lee e Mia Yim. Cosa ha detto Bryan Alvarez sul futuro di Keith Lee. Alvarez ha premesso di non avere informazioni dirette sulla vicenda, ma ha spiegato che tra gli addetti ai lavori si è ormai diffusa l’idea che Lee non tornerà più a competere. “Tutti mi chiedono che fine abbia fatto Keith Lee. Tornerà mai nella AEW? Riusciremo mai a vedere quel match con Swerve Strickland? L’unica cosa che posso dirvi è che se n’è parlato nell’ambiente, ovviamente anche alla luce di questa notizia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Is Keith Lee Never Returning To AEW

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