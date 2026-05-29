AEW | Ronda Rousey raffredda l’entusiasmo ecco perché non vuole tornare sul ring

Ronda Rousey ha dichiarato di non voler tornare sul ring, raffreddando le voci di un suo possibile ritorno. Non ha fornito motivazioni specifiche, ma ha confermato di non essere interessata a riprendere l’attività in modo immediato. La ex campionessa UFC e WWE aveva già suscitato interesse tra i fan, ma ora ha chiarito di non avere piani futuri nel wrestling. La compagnia aveva annunciato che Rousey era sempre invitata a tornare, senza però ricevere risposte positive.

Come riportato in precedenza, il Presidente e CEO della AEW Tony Khan aveva fatto sapere che Ronda Rousey, ex campionessa femminile UFC ed ex campionessa femminile WWE, è la benvenuta nella compagnia ogni volta che lo desideri. Ospite di Up & Adams Show con Kay Adams, Ronda Rousey ha risposto proprio a quell’invito a porte aperte. Ronda Rousey non ha intenzione di tornare a lottare. A sentire lei, l’idea di firmare con la AEW e rimettersi a girare per gli show non rientra nei suoi piani a breve termine. Lo ha detto chiaramente a Kay Adams: «No, la vita da wrestler on the road porta via molto più tempo di un ritiro di preparazione fatto comodamente a casa». 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Jim Cornette on Ronda Rousey Not Returning To AEW

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