WWE | Keith Lee e Michin ufficialmente divorziati la conferma arriva sui social

Il matrimonio tra Keith Lee e Michin è ufficialmente giunto al termine. Una delle coppie nella vita reale più longeve del mondo del wrestling si è separata definitivamente. A confermarlo è stata la stessa Michin, che ha rivelato la notizia in modo spontaneo dopo che alcuni fan hanno iniziato a chiederle informazioni su Keith Lee nei commenti ai suoi video su TikTok. Keith Lee e Michin: Cala il sipario sul loro matrimonio. La Superstar della WWE non aveva intenzione di fare un annuncio pubblico, ma quando le domande hanno iniziato ad aumentare ha deciso di rispondere senza evitare l’argomento. Tutto è iniziato quando un fan ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla notizia della separazione: “Non sapevo che lei e Keith si fossero lasciati. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Is Keith Lee and Michin's Marriage in Trouble

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