Aeroporto di Salerno una galleria dell’artigianato all’interno del nuovo terminal | CNA Salerno rilancia la proposta

Da anteprima24.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

CNA Salerno ha chiesto di avviare immediatamente la creazione di una Galleria dell’Artigianato nel nuovo terminal dell’aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento, aperto recentemente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Avviare subito, all’interno dell’Aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento, la realizzazione della Galleria dell’Artigianato salernitano: è quanto chiede CNA Salerno, all’indomani dell’apertura del nuovo Terminal di Aviazione Generale. Per CNA, la fase inaugurale del nuovo terminal è l’occasione per ribadire una richiesta chiara: la Galleria dell’Artigianato deve essere avviata subito, diventando da subito parte integrante dell’identità del Costa d’Amalfi e della narrazione del territorio salernitano. Per l’associazione, questo è il momento giusto per mantenere gli impegni assunti e dare concretezza a un progetto che rappresenta un tassello strategico della valorizzazione territoriale legata allo scalo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

aeroporto di salerno una galleria dell8217artigianato all8217interno del nuovo terminal cna salerno rilancia la proposta
© Anteprima24.it - Aeroporto di Salerno, una galleria dell’artigianato all’interno del nuovo terminal: CNA Salerno rilancia la proposta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Aeroporto di Salerno, inaugurato il nuovo terminalA due anni dall’inaugurazione dell’aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento, è stato aperto il nuovo terminal di aviazione generale.

Malpensa, il Terminal 1 dell'aeroporto diventa una galleria d'arte e ospita gli scatti di Magnum AmericaIl Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa si trasforma temporaneamente in una galleria d’arte, ospitando due esposizioni dedicate alla fotografia.

Temi più discussi: Nuovo terminal di aviazione generale all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi; Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi-Cilento, apre il nuovo Terminal Ovest: c'è la data ufficiale; Aeroporto di Salerno, inaugurato il nuovo terminal; Aeroporto e Vie del mare: parte l’estate di Salerno.

aeroporto di salerno aeroporto di salerno unaAeroporto di Salerno, inaugurato il nuovo terminal. Gelo tra Fico e De LucaIl presidente e il sindaco alla cerimonia. Lo scalo potrà accogliere 1,5 milioni di passeggeri. La Regione: Si integra con Capodichino ... napoli.repubblica.it

aeroporto di salerno aeroporto di salerno unaAeroporto, inaugurato nuovo Terminal di Aviazione GeneraleÈ stato inaugurato oggi il nuovo Terminal di Aviazione Generale dell’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, un investimento strategico che raff ... gazzettadisalerno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web