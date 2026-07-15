CNA Salerno ha chiesto di avviare immediatamente la creazione di una Galleria dell’Artigianato nel nuovo terminal dell’aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento, aperto recentemente.

Tempo di lettura: 2 minuti Avviare subito, all’interno dell’Aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento, la realizzazione della Galleria dell’Artigianato salernitano: è quanto chiede CNA Salerno, all’indomani dell’apertura del nuovo Terminal di Aviazione Generale. Per CNA, la fase inaugurale del nuovo terminal è l’occasione per ribadire una richiesta chiara: la Galleria dell’Artigianato deve essere avviata subito, diventando da subito parte integrante dell’identità del Costa d’Amalfi e della narrazione del territorio salernitano. Per l’associazione, questo è il momento giusto per mantenere gli impegni assunti e dare concretezza a un progetto che rappresenta un tassello strategico della valorizzazione territoriale legata allo scalo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

© Anteprima24.it - Aeroporto di Salerno, una galleria dell’artigianato all’interno del nuovo terminal: CNA Salerno rilancia la proposta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aeroporto di Salerno, inaugurato il nuovo terminalA due anni dall’inaugurazione dell’aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento, è stato aperto il nuovo terminal di aviazione generale.

Malpensa, il Terminal 1 dell'aeroporto diventa una galleria d'arte e ospita gli scatti di Magnum AmericaIl Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa si trasforma temporaneamente in una galleria d’arte, ospitando due esposizioni dedicate alla fotografia.

Temi più discussi: Nuovo terminal di aviazione generale all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi; Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi-Cilento, apre il nuovo Terminal Ovest: c'è la data ufficiale; Aeroporto di Salerno, inaugurato il nuovo terminal; Aeroporto e Vie del mare: parte l’estate di Salerno.

De Luca rilancia Salerno: Può diventare la Montecarlo d’Italia. Dieci catene alberghiere pronte a investire - Cronache - Salerno – L’aeroporto come leva per trasformare Salerno in uno dei principali poli turistici del Mezzogiorno. È questo il messagg… x.com

Che senso ha una carta di credito Amex? reddit

Aeroporto di Salerno, inaugurato il nuovo terminal. Gelo tra Fico e De LucaIl presidente e il sindaco alla cerimonia. Lo scalo potrà accogliere 1,5 milioni di passeggeri. La Regione: Si integra con Capodichino ... napoli.repubblica.it

Aeroporto, inaugurato nuovo Terminal di Aviazione GeneraleÈ stato inaugurato oggi il nuovo Terminal di Aviazione Generale dell’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, un investimento strategico che raff ... gazzettadisalerno.it