aeroporto di salerno inaugurato il nuovo terminal

A due anni dall’inaugurazione dell’aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento, è stato aperto il nuovo terminal di aviazione generale. L’evento segna una fase di crescita per lo scalo, che continua a consolidarsi. Il taglio del nastro è avvenuto recentemente, confermando il progresso rispetto agli annunci iniziali. La struttura amplia le capacità dell’aeroporto e rappresenta un passo avanti per lo sviluppo della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti A due anni dall’inaugurazione dell’aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento, avvenuta il 24 luglio 2024, il taglio del nastro del nuovo Terminal di Aviazione Generale segna un passaggio di fase: lo scalo cresce, si consolida e dimostra che la programmazione non è più solo annunci ma risultati concreti. “Facciamo sul serio e il sistema aeroportuale campano cresce tanto, soprattutto su Salerno”, ha dichiarato Carlo Borgomeo, presidente di GESAC, la società che gestisce gli scali di Napoli e Salerno, presentando la nuova struttura destinata ai voli privati. Il terminal, ha spiegato, sarà utilizzato anche per i voli commerciali fino alla realizzazione della nuova aerostazione passeggeri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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