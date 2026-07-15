aeroporto al decollo associazioni perplesse

Le associazioni ambientaliste e di tutela della mobilità esprimono perplessità sulla politica degli annunci riguardanti l’aeroporto di Fano. Si riferiscono all’avvio della rete Regional Air Mobility, promossa da Enac Servizi, che include anche l’aeroporto di Fano. Le organizzazioni chiedono chiarimenti e valutazioni sulla sostenibilità e le modalità di sviluppo del progetto.

"La politica degli annunci sull’aeroporto di Fano". Le associazioni Lupus in Fabula, Unimar, Fiab-ForBici Fano e Pro Natura Marche fanno riferimento al futuro avvio della Regional Air Mobility, la rete di aeroporti minori, ideata da Enac Servizi, di cui fa parte Fano. Nei giorni scorsi c’è stato il primo decisivo passo in avanti con l’inaugurazione del nuovo terminal dell’aeroporto di Roma Urbe. E’ previsto che i collegamenti inizieranno entro la fine dell’anno con velivoli tra i 9 e i 19 posti tra Urbe e Roma Fiumicino, Fano, Pescara, Elba e Tortolì-Arbatax. Le compagnie potrebbero essere SkyAlps con velivoli ad ala fissa, AvioItaliana con elicoterri e Altair. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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