Catania ruba la pochette a una dipendente in aeroporto | bloccata al gate prima del decollo

Notizia in breve

Una donna di 43 anni è stata denunciata dalla Polizia di Stato all’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania per aver rubato una pochette a una dipendente prima del decollo. La donna è stata fermata al gate poco prima che l’aereo partisse. La polizia ha recuperato l’oggetto rubato e ha avviato le indagini. La denuncia per furto aggravato è stata emessa a suo carico.