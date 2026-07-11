Catania ruba la pochette a una dipendente in aeroporto | bloccata al gate prima del decollo
Una donna di 43 anni è stata denunciata dalla Polizia di Stato all’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania per aver rubato una pochette a una dipendente prima del decollo. La donna è stata fermata al gate poco prima che l’aereo partisse. La polizia ha recuperato l’oggetto rubato e ha avviato le indagini. La denuncia per furto aggravato è stata emessa a suo carico.
È stata denunciata per furto aggravato una donna di 43 anni individuata dalla Polizia di Stato all’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania. Secondo quanto ricostruito, la donna si sarebbe appropriata di una pochette appartenente a una dipendente della società di gestione dello scalo, approfittando di un momento di confusione ai tornelli d’ingresso dell’area dei controlli di sicurezza. La ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso l’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania. La vittima, una dipendente impegnata nel proprio turno di lavoro, stava fornendo indicazioni ai passeggeri per agevolare il transito nell’area dei controlli di sicurezza. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Segui gli aggiornamenti su Catania.
Notizie e thread social correlati
Panico per una passeggera all'aeroporto di Catania, 53enne le ruba il bagaglio: il provvedimentoUna donna di 53 anni è stata individuata dalla Polizia dopo aver rubato uno zaino a una passeggera all'aeroporto di Catania.
Catania, ruba il cellulare a un dipendente di un negozio: 40enne denunciato dai CarabinieriUn uomo di 40 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver rubato il cellulare a un dipendente di un negozio in viale Jonio, a Catania.
Si parla di: Nascondeva l’eroina nelle scarpe: arrestato un 62enne dalla Polizia di Stato a Catania; Addio a Peppino Di Capri, icona della musica italiana: si è spento a 87 anni.