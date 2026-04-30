Bird strike durante il decollo volo per Bruxelles costretto a rientrare in aeroporto

Questa mattina, poco dopo il decollo, un volo Ryanair partito dall’aeroporto d’Abruzzo in direzione di Bruxelles Charleroi è stato costretto a rientrare in aeroporto. L’evento è avvenuto a causa di un bird strike, un impatto tra un uccello e l’aereo, che ha reso necessario il rientro immediato. Nessuna informazione sulla presenza di feriti o danni all’aereo.

Rientro in aeroporto poco dopo il decollo per il volo Ryanair Fr5015 partito questa mattina alle 7 dall’aeroporto d’Abruzzo e diretto a Bruxelles Charleroi. L’aeromobile è stato costretto a tornare a Pescara a causa di un probabile bird strike avvenuto durante la fase di decollo.Dopo essere.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Bird Strike dell'elisoccorso, atterraggio sicuro a ParmaDurante un intervento avvenuto nel Piacentino, un elicottero partito dal Maggiore di Parma è stato interessato da un “bird strike”: l’episodio ha... Leggi anche: Aeromobile coinvolto in un incidente in fase di decollo: maxi-esercitazione all'aeroporto d'Abruzzo Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Perché in alcuni aeroporti ci sono davvero i falchi: ecco a cosa servono; L'Aeronautica della Malesia ha effettuato una modifica alle prese d'aria del Su-30 MKM per ridurre il rischio FOD. Bird strike durante il decollo, volo per Bruxelles costretto a rientrare in aeroportoSecondo le prime informazioni, l’impatto con alcuni volatili avrebbe interessato uno dei motori, rendendo necessaria la procedura di rientro. ilpescara.it Il decollo, poi lo strike: cos'è successo al volo Palermo-MilanoSi sono vissuti attimi di panico a bordo di un volo Ita in servizio lungo la tratta Palermo-Milano, quando, qualche minuto dopo il decollo, il motore ha presentato un'avaria a causa di un bird strike, ... ilgiornale.it