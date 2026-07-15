Un video dall’aeroporto di Lanzarote mostra una ruota che rotola senza controllo sulla pista. Inizialmente si era diffusa la notizia che fosse caduta da un aereo Ryanair, ma la compagnia ha smentito, spiegando che si tratta di uno pneumatico di un carrello di manutenzione. L’intervento delle squadre di terra è stato necessario per rimuovere il pezzo e prevenire eventuali danni. La situazione non ha causato interruzioni o incidenti all’aeroporto.

Un video registrato dalle webcam dell’aeroporto di Lanzarote ha mostrato una ruota rotolare senza controllo sulla pista. Inizialmente si era diffusa la notizia che il pezzo si fosse staccato da un aereo Ryanair, ma la compagnia ha smentito l’allarme chiarendo che lo pneumatico apparteneva a un carrello di manutenzione. Ruota sulla pista di Lanzarote: il video La nota di Ryanair che esclude il danno all’aereo Il precedente caso sul volo Ryanair Ruota sulla pista di Lanzarote: il video Nella notte di sabato 11 luglio 2026, un insolito episodio ha fatto scattare i protocolli di sicurezza presso l’aeroporto César Manrique-Lanzarote, nelle isole Canarie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aereo Ryanair perde una ruota sulla pista a Lanzarote, nel video dalla webcam l'intervento per evitare guai

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Paura a Lanzarote: un aereo Ryanair perde una ruota in pista

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