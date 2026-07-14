Nella notte di sabato 11 luglio 2026, presso l’aeroporto di Lanzarote, un pneumatico si è staccato da un aereo Boeing di Ryanair e ha rotolato sulla pista. È il secondo incidente tecnico in poche ore coinvolgendo lo stesso modello di aereo. La webcam dell’aeroporto ha ripreso l’episodio, senza segnalare feriti o danni collaterali. La compagnia e le autorità aeroportuali stanno verificando le cause dell’accaduto.

Un nuovo episodio di guasto tecnico ha interessato un aereo Boeing della compagnia aerea Ryanair. Nella notte di sabato 11 luglio 2026, presso l’aeroporto di Lanzarote, nelle isole Canarie, un pneumatico si è staccato da un aereo del vettore ed è rotolato per diversi secondi lungo la pista dello scalo. L’anomalia è stata ripresa in diretta dalle telecamere di sorveglianza e dalle webcam meteo che monitorano costantemente l’area dello scalo spagnolo, mostrando la ruota attraversare la pista in modo autonomo a velocità sostenuta. View this post on Instagram A post shared by RadioTelevisión Canaria (@rtvces) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un pneumatico si stacca da un aereo Ryanair sulla pista di Lanzarote: il video della webcam dell’aeroporto. E’ il secondo incidente in poche ore per Boeing

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Finestrino rotto su aereo Ryanair, i video girati a bordo - RTL 102.5

Notizie e thread social correlati

Aereo Ryanair perde una ruota e rotola in pista: paura all’aeroporto di LanzaroteUn aereo Ryanair ha perso una ruota durante il rullaggio sulla pista dell’aeroporto di Lanzarote.

Incidente all’aeroporto di Francoforte, cede il carrello: diversi feriti sul boeing Lufthansa. Il video dell’impatto al suoloAll’aeroporto di Francoforte, il carrello di un Boeing 787 di Lufthansa è ceduto prima che i passeggeri salgano a bordo.

Argomenti più discussi: Si rompe il finestrino in volo. Un passeggero trattenuto per non essere risucchiato; La sua testa era completamente fuori dall'aereo, è stato 5 minuti appeso nel vuoto a 600 all'ora: pezzo di motore rompe il finestrino di un aereo Ryanair, i racconti choc dei passeggeri.

Ryanair, perde una ruota e rotola in pista all’aeroporto di LanzarotePaura all’aeroporto di Lanzarote, dove un aereo Ryanair ha perso un pneumatico lungo la pista. La ruota si è staccata dal velivolo ed è ... bigodino.it

Aereo Ryanair perde una ruota e rotola in pista: paura all’aeroporto di LanzaroteUn pneumatico si è staccato da un aereo Ryanair e ha rotolato lungo la pista dell'aeroporto di Lanzarote per alcuni secondi ... fanpage.it