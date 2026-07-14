Aereo Ryanair perde una ruota e rotola in pista | paura all’aeroporto di Lanzarote

Un aereo Ryanair ha perso una ruota durante il rullaggio sulla pista dell’aeroporto di Lanzarote. Il pneumatico si è staccato dall’aereo, ripreso dalle telecamere di sorveglianza presenti nell’area. Non sono stati segnalati danni o feriti. La compagnia ha avviato accertamenti sulla dinamica dell’incidente. La pista è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di verifica e messa in sicurezza.

Un pneumatico si è staccato da un aereo Ryanair lungo la pista dell'aeroporto di Lanzarote. Tutto ripreso dalle telecamere della zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Terrore su volo Ryanair: si rompe finestrino, passeggero rischia di essere risucchiato

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