È scomparso a 79 anni lo chef e ristoratore siciliano Tony Fanara, noto per aver gestito il ristorante Palermo nel quartiere di Los Feliz. Fanara è ricordato per aver offerto pasti gratuiti alla comunità locale dopo un terremoto, diventando un punto di riferimento per i residenti. La sua morte ha suscitato riconoscimenti e ricordi tra chi lo conosceva. Fanara aveva aperto il suo locale a Los Angeles e aveva dedicato molto del suo tempo a iniziative di solidarietà.

È morto a 79 anni Tony Fanara, lo chef e ristoratore siciliano diventato un punto di riferimento per la comunità di Los Angeles grazie al suo storico locale Palermo, nel quartiere di Los Feliz. Per mezzo secolo il suo ristorante è stato molto più di un semplice luogo dove mangiare: era considerato una casa aperta a tutti, un punto di incontro dove clienti, studenti, famiglie, poliziotti e vigili del fuoco trovavano sempre accoglienza e generosità. Fanara era conosciuto come il “ristoratore dal cuore d’oro” per i numerosi gesti di solidarietà compiuti nel corso degli anni. Offriva pizze gratuite o a prezzo ridotto a gruppi scolastici e associazioni di quartiere, regalava dolci e contorni ai nuovi clienti e riservava un’attenzione particolare agli operatori dei servizi di emergenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

© Thesocialpost.it - Addio al grande chef, diede da mangiare gratis a tutti dopo il terremoto: “Ci mancherai”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fake love turns realHe locked her in his dangerous world: You started this, now you pay

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio al giornalista Fiorenzo Dosso, cantore del Monza: “Nostro poeta, ci mancherai tanto”

Italia in lutto, addio allo storico giornalista: “Ci mancherai”È morto Gabriele Manzo, giornalista che aveva trascorso più di vent’anni alla redazione di RTL 102.

Argomenti più discussi: Addio a Daniele Fagiolini, lo chef toscano morto a 61 anni; Addio al Maestro Eugenio Magno, ultimo grande rappresentante della Neoscuola di Posillipo; Addio allo chef Daniele Fagiolini, il mondo della cucina toscana piange uno dei suoi personaggi più illustri; Pisa, addio allo chef Daniele Fagiolini: aveva 61 anni.

Lutto nel mondo della cucina, addio al grande chef italiano: le cause della morteLutto nel mondo della cucina che piange la morte, a soli 61 anni, del noto chef toscano Daniele Fagiolini. Le cause della morte. Addio a Daniele Fagiolini, lo chef toscano è morto a 61 anni E’ morto a ... notizie.it