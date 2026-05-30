Italia in lutto addio allo storico giornalista | Ci mancherai

Notizia in breve

È morto Gabriele Manzo, giornalista che aveva trascorso più di vent’anni alla redazione di RTL 102.5. La sua scomparsa è stata comunicata dalla stessa emittente. Manzo era riconosciuto come figura centrale nel team di radio e aveva contribuito a numerosi servizi nel corso della sua carriera. La redazione ha espresso il cordoglio per la perdita del collega. La notizia ha suscitato reazioni di dolore tra colleghi e ascoltatori.