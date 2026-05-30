Italia in lutto addio allo storico giornalista | Ci mancherai

Da thesocialpost.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morto Gabriele Manzo, giornalista che aveva trascorso più di vent’anni alla redazione di RTL 102.5. La sua scomparsa è stata comunicata dalla stessa emittente. Manzo era riconosciuto come figura centrale nel team di radio e aveva contribuito a numerosi servizi nel corso della sua carriera. La redazione ha espresso il cordoglio per la perdita del collega. La notizia ha suscitato reazioni di dolore tra colleghi e ascoltatori.

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È morto Gabriele Manzo, storico giornalista di RTL 102.5, figura centrale della redazione radiofonica dove aveva lavorato per oltre vent’anni. Il decesso è avvenuto dopo un ricovero a Pozzuoli, in provincia di Napoli, in seguito a una grave emorragia cerebrale che aveva aggravato le sue condizioni negli ultimi giorni. La notizia ha immediatamente suscitato profondo cordoglio nel mondo dell’informazione e tra gli ascoltatori storici della radio. Manzo avrebbe compiuto 67 anni nel prossimo mese di giugno, lasciando un vuoto significativo nella redazione. Il ricordo della sua lunga attività professionale è stato condiviso anche in diretta radiofonica con momenti di forte commozione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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