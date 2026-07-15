Alberto Cappelli, conosciuto come Bertino, è deceduto all’età di 96 anni. Era il comandante storico del Club nautico e figura di riferimento per la Saviolina.

Il Club nautico saluta il suo comandante, una figura legata alla storia della Saviolina. Se n’è andato all’età di 96 anni Alberto Cappelli, per tutti Bertino. A Riccione nel Dopoguerra si era rimboccato le maniche facendo vari mestieri fino a quando decise che il suo futuro sarebbe stato in mare. Ed è salpando dal porto, come pescatore, che ha iniziato a mettere in piedi la sua attività di ristorazione aprendo il Gambero rosso negli anni d’oro del turismo a Riccione. Erano le estati ruggenti degli anni ’60 e ’70, ma il legame di Bertino con la Saviolina ha radici ancor più lontane. Era soltanto un ragazzo quando divenne mozzo della Nino Bixio, come si chiamava tanti anni fa la Saviolina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a ’Bertino’ Cappelli, custode della Saviolina. Il Club nautico perde il suo storico comandante

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