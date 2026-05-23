Domenica 24 maggio si svolgerà una rappresentazione di “Pierino e il lupo” nel giardino storico della famiglia Boncompagni-Cappelli, all’interno della quarta edizione di “Arezzo Nascosta”. L’evento fa parte di una serie di iniziative che si tengono nella città, con spettacoli e attività culturali. La rappresentazione è aperta al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. La manifestazione si inserisce nel calendario di eventi dedicati alla promozione del patrimonio storico e culturale locale.

Arezzo, 23 maggio 2026 – Proseguono gli appuntamenti della quarta edizione di “Arezzo Nascosta”, la rassegna di OIDA Orchestra Instabile di Arezzo che porta la musica in luoghi insoliti della città e della provincia, trasformando spazi storici, giardini segreti e musei in palcoscenici per la musica corale e da camera. Domenica 24 maggio alle 17.30 a ospitare il Quintetto di fiati dell’orchestra OIDA, insieme a S amuele Boncompagni ( voce recitante) è il giardino storico della famiglia Boncompagni-Cappelli, nel cuore del centro storico aretino, con la fiaba musicale “Pierino e il lupo” e la “March op. 99” di Prokof’ev. Ai fiati Paolo Vaccari (flauto), Gianluca Dioni (oboe), Giulio Cuseri (clarinetto), Filippo Zambelli (corno) e Stefano Rocchi (fagotto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Arezzo Nascosta” di Oida: domenica 24 maggio “Pierino e il lupo” nel giardino storico della famiglia Boncompagni-Cappelli

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