Ad Archi, in Abruzzo, il centro storico si anima il 25 e 26 luglio 2026 per la seconda edizione del “Pichuco Festival”. La manifestazione rende omaggio a Aníbal Troilo, maestro del bandoneon, con un programma dedicato a radici, tango e cultura. Tra gli artisti coinvolti figura Miguel Ángel Zotto, noto ballerino e coreografo di tango, che parteciperà alle esibizioni previste durante il festival.

Il 25 e 26 luglio 2026 nel cuore del centro storico un viaggio tra radici, tango e cultura con la straordinaria partecipazione di Miguel Ángel Zotto e Daiana Guspero Archi (Chieti), 15 luglio 2026 – Tutto pronto per la seconda edizione di “Pichuco Festival, omaggio ad Anìbal Troilo”, che si terrà il 25 e 26 luglio 2026 ad Archi, in provincia di Chieti. Organizzato dall’associazione Pichuco and Friends, con il patrocinio del Cram, del Comune di Archi e con l’Alto patrocinio della Regione Abruzzo per gli appuntamenti culturali, il festival rende omaggio a Troilo, bandoneonista, compositore e direttore d’orchestra di tango argentino conosciuto e amato in tutto il mondo, nato e vissuto a Buenos Aires (1914-1975) e con radici archesi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ad Archi, in Abruzzo, la seconda edizione di “Pichuco Festival”, omaggio al maestro del bandoneon Anìbal Troilo

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