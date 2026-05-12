Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra consolida la propria presenza nel panorama culturale del Mezzogiorno annunciando il prestigioso debutto presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. L’evento "Love Morricone – Archi & Voci", fissato per il 29 maggio alle ore 21, si attesta come.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Argomenti più discussi: Love Morricone – Archi & Voci, omaggio al grande maestro al Teatro Francesco Cilea il 29 maggio 2026; Caltanissetta, Festival Lirico dei Teatri di Pietra: il 9 maggio l’evento LOVE MORRICONE – Archi & Voci al Teatro Rosso di San Secondo; Reggio Calabria, il Teatro Cilea rende omaggio a Ennio Morricone.

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