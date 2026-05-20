Al Teatro del Lido dal 3 al 9 giugno arriva la seconda edizione di Antimateria Festival

Dal 3 al 9 giugno, presso il Teatro del Lido, si svolge la seconda edizione di Antimateria Festival. L'evento prevede una settimana ricca di spettacoli, incontri e attività dedicate alla cultura contemporanea. La manifestazione coinvolge artisti, performers e ospiti provenienti da diverse realtà, con l’obiettivo di promuovere lo scambio tra diverse forme di espressione artistica. La programmazione comprende rappresentazioni teatrali, proiezioni e momenti di confronto, tutti rivolti a un pubblico di varie età.

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Dal 3 al 9 giugno al Teatro del Lido arriva la seconda edizione di Antimateria Festival Una settimana rivolta a studenti e studentesse del Municipio X con un programma di workshop, incontri e spettacoli frutto dei laboratori scolastici per mettere in dialogo giovani, pratiche artistiche e territorio Dal 3 al 9 giugno 2026 il Teatro del Lido ospita la seconda edizione di Antimateria Festival, promosso da ZONA INCERTA ETS, a cura del Dipartimento Culture Giovanili del Teatro del Lido e realizzato con il finanziamento del Municipio Roma X. un progetto nato dal desiderio di connettere la varieta?? di proposte laboratoriali gia? attive nelle scuole del territorio per offrire uno scambio artistico e culturale tra le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Al Teatro del Lido dal 3 al 9 giugno arriva la seconda edizione di “Antimateria Festival” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep Sullo stesso argomento Baarìa Film Festival, la seconda edizione dal 22 al 27 giugno 2026Baarìa Film Festival II edizione | Bagheria | 22-27 giugno 2026 Dal 22 al 27 giugno 2026, torna il Baarìa Film Festival (BAAFF). EXPOAID 2026 dal 25 al 27 giugno a Rimini la seconda edizione: al centro inclusione e diritti delle persone con disabilitàDal 25 al 27 giugno 2026 il Palacongressi di Rimini ospiterà EXPOAID, la manifestazione nazionale dedicata al mondo della disabilità e... Torna l’Ostia Summer Jam: Breaking, graffiti, workshop, stand di abbigliamento e oggettistica urban, e dj set di funk e rap, per il tradizionale appuntamento all’insegna della cultura Hip Hop.Sabato 16 maggio dalle ore 14, al @TLidodiOstia di Ostia culture.ro x.com Humana Vergogna al Teatro del LidoDoppio appuntamento al Teatro del Lido di Ostia sabato 17 e domenica 18 febbraio con la performance Humana Vergogna firmata da Silvia Gribaudi, già finalista premio Ubu 2017 con R.OSA, e Matteo ... romatoday.it Ostia Summer Jam al Teatro del Lido sabato 16 maggioOSTIA SUMMER JAM 2026 -12esima edizione Trip to Check the Style Sabato 16 maggio dalle ore 14 @ Teatro del Lido Breaking, musica dal vivo, graffiti e ... romadailynews.it