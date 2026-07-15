Presentato nel birrificio di Massafra "Valore Acqua", il progetto sviluppato da Heineken Italia con ARIF per recuperare infrastrutture idriche esistenti e favorire l'utilizzo di acque superficiali. L'iniziativa punta a ridurre i prelievi dalla falda della Murgia, con benefici per il territorio e per l'agricoltura locale stimati in fino a 318 mila metri cubi d'acqua all'anno. Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Acqua, Heineken lancia a Massafra un progetto per ridurre lo stress della falda

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