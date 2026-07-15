Un uomo di 22 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato un passante senza motivo apparente. La vittima ha raccontato di essere stata chiamata da due persone dall’altra parte della strada, che lo avevano invitato ad avvicinarsi. Prima che potesse chiedere spiegazioni, uno dei due lo ha colpito con un coltello. L’aggressore è stato fermato poco dopo.

"Erano dall’altra parte della strada, mi hanno chiamato invitandomi ad avvicinarmi. Poi uno dei due, senza darmi il tempo di chiedere di cosa avessero bisogno, mi ha colpito. Ho sentito un dolore alla pancia e mi sono accorto che perdevo sangue, mentre uno dei due si allontanava velocemente". Yasine Aouissaoui, tunisino di 19 anni, quando era stato sentito dai carabinieri, non riusciva a trovare una spiegazione per l’aggressione che la notte del 7 giugno, mentre si trovava in piazza Volta all’angolo con via Rubini, gli era quasi costata la vita. In suo soccorso erano intervenuti due carabinieri del Radiomobile di Como: in attesa dell’ambulanza, gli avevano prestato le prime cure applicando un laccio all’altezza dell’addome, per evitare che andasse incontro a un’emorragia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltellato senza motivo. In manette un ventiduenne. L’accusa: tentato omicidio

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