Dodicenne accoltellato a Napoli in manette il padre per tentato omicidio

Da anteprima24.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il padre di un ragazzo di 12 anni è stato arrestato a Napoli, nel rione Sanità, con l'accusa di tentato omicidio. Il minorenne è stato colpito con un'arma da taglio questa mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo l’accaduto.

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Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato arrestato il padre del ragazzino di 12 anni accoltellato stamattina a Napoli, nel rione Sanità. L’uomo, un 35enne, è ora accusato di tentato omicidio, lesioni personali aggravati dall’uso di un’arma, un coltello, e di lesioni nei confronti dei sanitari del 118.     Sia il padre sia il figlio sono ricoverati, il 12enne nel frattempo è stato trasferito all’ospedale Santobono. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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