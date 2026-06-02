Harry Nowak accoltellato a morte ma portato via in manette per un' accusa falsa di razzismo | il video
Un uomo è stato accoltellato a morte e successivamente arrestato con l’accusa di aver commesso un atto di razzismo. Un video mostra l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno portato via l’uomo in manette. La vicenda si collega a un caso giudiziario più ampio, in cui un giovane di 23 anni è stato condannato all’ergastolo per un omicidio avvenuto sette mesi fa a Southampton. La questione ha generato una crisi che coinvolge la polizia britannica.
Dopo la condanna all'ergastolo di un ventitreenne per un omicidio avvenuto sette mesi fa a Southampton il caso non si chiude e apre una crisi che vede coinvolta la polizia britannica in una vicenda definita di "razzismo al contrario". Il 18enne Harry Nowak è stato accoltellato a morte sette mesi. 🔗 Leggi su Today.it
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