Harry Nowak accoltellato a morte ma portato via in manette per un' accusa falsa di razzismo | il video

Notizia in breve

Un uomo è stato accoltellato a morte e successivamente arrestato con l’accusa di aver commesso un atto di razzismo. Un video mostra l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno portato via l’uomo in manette. La vicenda si collega a un caso giudiziario più ampio, in cui un giovane di 23 anni è stato condannato all’ergastolo per un omicidio avvenuto sette mesi fa a Southampton. La questione ha generato una crisi che coinvolge la polizia britannica.