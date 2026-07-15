Accadde oggi | 15 luglio l’assassinio dello stilista Gianni Versace

Il 15 luglio 1997, lo stilista fu ucciso davanti a un'edicola a South Beach. Un giovane estrasse una pistola e sparò due volte, colpendolo mortalmente. L'omicidio avvenne nel corso di una normale mattina, mentre si recava a comprare un giornale. La polizia avviò immediatamente le indagini, senza che siano state rese pubbliche tutte le circostanze del delitto. La notizia ricevette ampia copertura sui media.

Il 15 luglio 1997, come ogni mattina, Gianni Versace si recò in una edicola di South Beach per comprare il giornale. Un giovane tirò fuori una pistola e gli sparò due colpi a sangue freddo, uccidendolo. Quel ragazzo squilibrato si chiamava Andrew Cunanan e Versace non era certamente la sua prima vittima; aveva infatti già ucciso quattro persone, e l’aveva sempre scampata, cambiando continuamente identità. Un proiettile giunto alle spalle dello stilista gli trapassò il cranio. Poco più di una settimana dopo il delitto, l’assassino si tolse la vita sparandosi un colpo in bocca in una casa galleggiante. La morte di Gianni colpì profondamente tutto il mondo della moda, e non solo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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