Alle sei del mattino, senza resistenze o tensioni, sono stati allontanati gli occupanti abusivi di un dipartimento dell'università nel quartiere Città Studi. Le forze dell’ordine sono intervenute con le chiavi, mettendo fine all’occupazione non autorizzata. L’intervento si è svolto senza incidenti o uso di lacrimogeni, mentre la zona era ancora tranquilla. Nessuna persona è rimasta coinvolta in scontri o resistenze durante la operazione.

All'alba di ieri, mentre la Città Universitaria dormiva ancora, le chiavi hanno parlato più forte delle parole d'ordine. Alle sei in punto, senza urla né spranghe, senza lacrimogeni né resistenze plateali, è finita l'occupazione abusiva del Dipartimento di Biologia Chimica dell'Università Statale di Milano, quartiere Città Studi, periferia est. Il Socs, Settore Occupato Città Studi, la roccaforte che la galassia anarchica cittadina aveva piantato dentro la palazzina 24020 di via Celoria 22 fin dal novembre 2024, ha chiuso i battenti. Silenziosamente. Definitivamente. Le maestranze dell'ateneo hanno aperto due ingressi sigillati dall'interno. Agenti della Polizia di Stato in abiti civili sono scesi subito nei piani seminterrato e meno uno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Abusivi cacciati da stabile occupato alla Statale. "Basta illegalità"

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Abusivi buttati fuori dalle case popolari, Lorenzo: Ho rubato e occupato per salvare mia figlia

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