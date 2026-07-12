Nell’ex obitorio di via Francesco Sforzo sono state trovate grandi quantità di rifiuti abbandonati e materassi stesi a terra. L’edificio, passato gratuitamente all’Università Statale di Milano con un contratto di diritto di superficie di cinquant’anni lo scorso anno, mostra segni evidenti di occupazione abusiva. Le condizioni dell’immobile sono deteriorate e sono visibili accumuli di rifiuti e oggetti abbandonati.

Montagne di rifiuti e materassi stesi a terra. Segni evidenti di occupazione abusiva nell'ex obitorio di via Francesco Sforzo, ceduto gratuitamente dl Comune in diritto di superficie per cinquant'anni all'Università Statale di Milano l'anno scorso. A pochi metri dalla Statale, dal Policlinico e da piazza Duomo, l'ex obitorio al civico 38 sarà trasformato in un nuovo polo dell'ateneo. L'accordo, aveva spiegato l'assessore al Demanio Emmanuel Conte, «permette l'avvio del progetto di restauro e valorizzazione presentato dall'Università, che consentirà non solo di preservare il valore architettonico e culturale dell'edificio adattandolo alle... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Abusivi e rifiuti nell’ex obitorio ceduto alla Statale

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