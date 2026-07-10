A Librino, nel quartiere di Catania, un’operazione interforze ha portato alla scoperta di 35 allacci abusivi alla rete elettrica. Sono stati denunciati alcuni residenti per furto di energia. L’intervento ha riguardato il controllo di collegamenti non autorizzati alla rete elettrica, identificando i casi di illeciti. Nessuna altra informazione sulle persone coinvolte o sui dettagli dell’operazione è stata resa nota.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione interforze nel quartiere: denunciati alcuni residenti per furto di energia. Un’operazione contro l’illegalità diffusa nel quartiere Librino di Catania ha portato alla scoperta di numerosi casi di furto di energia elettrica attraverso collegamenti abusivi alla rete. Il servizio, disposto con un’ordinanza del questore di Catania e coordinato dal commissariato di pubblica sicurezza di Librino, ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con il supporto degli operatori del X Reparto Mobile e dei tecnici della società incaricata della distribuzione elettrica. Tre palazzine alimentate con collegamenti irregolari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, blitz contro l’illegalità a Librino: scoperti 35 allacci abusivi alla rete elettrica

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