Abi Patuelli rieletto presidente | al via il confronto sul contratto

Il presidente dell’Abi è stato rieletto all’unanimità. La conferma è arrivata alla vigilia di un confronto previsto sul rinnovo del contratto nazionale. Contestualmente, i rappresentanti di due sindacati chiedono aumenti salariali e maggiori tutele per i lavoratori. La nomina è stata approvata senza opposizioni. La discussione sul contratto è programmata nei prossimi giorni.

Il presidente dell’Abi confermato all’unanimità. Alla vigilia del confronto sul rinnovo del contratto nazionale, Fabi e Uilca chiedono aumenti salariali e tutele AntonioPatuelli è stato rieletto per acclamazione presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi).La conferma è arrivata dal nuovo Consiglio dell’associazione, riunito al termine dell’assemblea annuale, su proposta unanime del Comitato esecutivo. Nella sua relazione all’assemblea, Patuelli ha rivendicato il ruolo svolto dal sistema bancario italiano, sottolineando come gli istituti di credito facciano più della loro parte a sostegno del Paese. Il presidente dell’Abiha... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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