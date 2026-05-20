Abi | Patuelli presidente per il prossimo biennio

Il consiglio di amministrazione di un'associazione bancaria ha annunciato che il presidente in carica sarà confermato anche per i prossimi due anni. Durante l'incontro, è stata evidenziata la compattezza del settore bancario italiano, con un forte senso di coesione tra i membri del comitato esecutivo. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare eventuali cambiamenti o contestazioni all’interno dell’organizzazione. La conferma del presidente rappresenta quindi una continuità per il periodo a venire.

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«Esco da un comitato esecutivo dove si è confermata una grande prova di unità del mondo bancario italiano. Abbiamo, con le dichiarazioni di tutti i componenti del comitato esecutivo, indicato Antonio Patuelli come presidente dell’Abi per il prossimo biennio». Lo ha detto all’Ansa Camillo Venesio, vice presidente Abi e ad di Banca del Piemonte in una pausa della riunione. C’è stata “grande coesione, grande unanimità”, aggiunge Venesio. L’Abi “ha preso una decisione importante, avvieremo il processo di modifiche statutarie in modo tale che si possa ampliare la platea di coloro che possono essere nominati in comitato esecutivo e di conseguenza di coloro che possono diventare presidente dell’Abi”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Abi: Patuelli presidente per il prossimo biennio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Abi: Patuelli presidente per prossimo biennio«Esco da un comitato esecutivo dove si è confermata una grande prova di unità del mondo bancario italiano. Leggi anche: Abi, Patuelli: su banche dedalo di regole Ue, urgente razionalizzare Comitato esecutivo Abi, Patuelli presidente per prossimo biennio. Venesio, c'è stata grande coesione, grande unanimità #ANSA x.com Antonio Patuelli sarà presidente dell’Abi anche per il prossimo biennio. Ma sarà l’ultimo mandatoAntonio Patuelli, presidente de La Cassa di Ravenna Spa, è stato nuovamente confermato anche alla presidenza dell'Abi, l'Associazione Bancaria Italiana. ravennaedintorni.it Abi, Patuelli confermato presidenteL'Abi, l'associazione delle banche italiane, ha rieletto per il prossimo biennio il presidente uscente Antonio Patuelli ... vocealta.it