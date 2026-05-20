Abi | Patuelli presidente per prossimo biennio

Da ilsole24ore.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell'associazione bancaria è stato confermato per il prossimo biennio durante l'assemblea. Ha dichiarato di aver lasciato il comitato esecutivo, dove si è registrata una forte coesione tra le banche italiane. La conferma è arrivata in un momento in cui si discute di questioni che riguardano il settore finanziario nazionale. La sua nomina si inserisce nel proseguimento di un mandato che si svolge con l'obiettivo di rappresentare gli interessi delle banche italiane.

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