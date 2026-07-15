Antonio Patuelli è stato riconfermato presidente dell’Abi, l’associazione delle banche italiane. Il consiglio ha anche nominato nuovi vicepresidenti. Il ministro dell’Economia ha dichiarato che, grazie all’azione del governo, il sistema bancario è più solido.

Antonio Patuelli è stato riconfermato presidente dell’ Abi, l’associazione che raggruppa le banche italiane. Il consiglio ha nominato vicepresidenti Gian Maria Gros-Pietro, vicario, (presidente Intesa Sanpaolo), Cesare Bisoni (presidente Banca Monte dei Paschi di Siena), Giampiero Maioli (presidente Cre’dit Agricole Italia), Leonardo Patroni Griffi (presidente Banca Popolare di Puglia e Basilicata), Massimo Tononi (presidente Banco Bpm), Camillo Venesio (amministratore delegato e direttore generale Banca del Piemonte). “Le banche sono un punto di forza italiano”. “ Le banche in Italia fanno più della loro parte, per senso di responsabilità,... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Abi, Antonio Patuelli riconfermato presidente. Giorgetti: “Grazie al governo Meloni il sistema bancario è più solido”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Associazione Bancaria Italiana. Antonio Patuelli riconfermato per altri due anni alla guida dell’AbiL’Associazione bancaria italiana ha annunciato ieri che Antonio Patuelli è stato confermato all’unanimità dal Comitato esecutivo come candidato unico...

Leggi anche: Abi, Patuelli rieletto presidente: al via il confronto sul contratto

Temi più discussi: Gli eventi in agenda; Banche, Patuelli: Incertezze geopolitiche scoraggiano investimenti e domande prestiti; Assemblea Abi, diretta streaming Adnkronos il 15 luglio alle 9,45; Consob, oggi la relazione: lo stato dell'arte sulla nomina del presidente.

Urso si congratula con Patuelli per conferma all'AbiCongratulazioni ad Antonio Patuelli per la riconferma alla presidenza dell'Abi. Il rinnovo del suo mandato alla guida dell'Associazione avviene in una fase di profonde trasformazioni, segnata dall'ac ... ansa.it

Antonio Patuelli confermato presidente dell’Abi: elezione all’unanimità per acclamazioneAntonio Patuelli è stato riconfermato per acclamazione alla guida dell’ABI. L’elezione è avvenuta oggi a Roma nel corso della riunione del neoeletto ... corriereromagna.it