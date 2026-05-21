L’Associazione bancaria italiana ha annunciato ieri che Antonio Patuelli è stato confermato all’unanimità dal Comitato esecutivo come candidato unico alla presidenza per i prossimi due anni. La decisione riguarda la guida dell’associazione e la nomina di Patuelli, già presidente, per un nuovo mandato. La comunicazione è arrivata tramite una nota ufficiale dell’associazione, senza ulteriori dettagli sulle modalità di elezione o eventuali opposizioni.

Antonio Patuelli è stato indicato ieri all’unanimità dal Comitato esecutivo dell’Abi come candidato unico alla presidenza dell’Associazione bancaria italiana per il prossimo biennio. Si tratta del settimo mandato per Patuelli, dopo il primo nel 2013, ma sarà anche l’ultimo, per sua espressa richiesta. Lo ha detto Camillo Venesio, vicepresidente dell’Abi, al termine della riunione del Comitato esecutivo a Milano, parlando di "una grande prova di unità del mondo bancario italiano". "Siamo arrivati unanimi a questa indicazione", ha sottolineato Venesio e tutti hanno espresso "estrema positività e gratitudine" a Patuelli per il ruolo svolto nella rappresentanza "dei legittimi interessi delle banche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Associazione Bancaria Italiana. Antonio Patuelli riconfermato per altri due anni alla guida dell’Abi

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ANTONIO PATUELLI SI CONFRONTA CON SILEONI AL 130° CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FABI

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