Berlino | ci assumiamo le nostre responsabilità di leadership nella Nato
In Germania, il governo ha dichiarato che si assumono le responsabilità di leadership all’interno della Nato. La dichiarazione si riferisce alle capacità militari e alle funzioni che il paese intende rafforzare, senza specificare dettagli ulteriori. La comunicazione è stata rilasciata in un momento di attenzione crescente verso le questioni di sicurezza europea. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a decisioni concrete o azioni immediate in relazione a questa presa di responsabilità.
«La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. È chiaro: man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all’interno dell’Alleanza devono cambiare": lo ha affermato il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul prima di un incontro dei ministri degli Esteri della Nato a Helsingborg alla luce del ridimensionamento delle truppe Usa in Europa. Lo riporta la Dpa. «L'obiettivo è una nuova ripartizione degli oneri che corrisponda al potenziale economico e militare della Germania e dell’Europa», ha affermato. La Germania vuole raggiungere il più rapidamente possibile l’obiettivo del 5% della Nato. Rutte: non tutti alleati spendono abbastanza in sostegno Kiev Alcuni alleati Nato non spendono abbastanza per il sostegno a Kiev. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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Bene. Ho letto dieci post oggi che spiegano cosa puoi imparare dal caso Audemars Piguet x Swatch. Cosa puoi imparare? Niente. Zero. Una beata mazza. Hai letto bene. Non devi imparare nulla dal Royal Pop. Non devi imparare nulla dal MoonSwatch. No facebook
Cittadinanza tedesca possibile? reddit