In Germania, il governo ha dichiarato che si assumono le responsabilità di leadership all’interno della Nato. La dichiarazione si riferisce alle capacità militari e alle funzioni che il paese intende rafforzare, senza specificare dettagli ulteriori. La comunicazione è stata rilasciata in un momento di attenzione crescente verso le questioni di sicurezza europea. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a decisioni concrete o azioni immediate in relazione a questa presa di responsabilità.

«La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. È chiaro: man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all’interno dell’Alleanza devono cambiare": lo ha affermato il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul prima di un incontro dei ministri degli Esteri della Nato a Helsingborg alla luce del ridimensionamento delle truppe Usa in Europa. Lo riporta la Dpa. «L'obiettivo è una nuova ripartizione degli oneri che corrisponda al potenziale economico e militare della Germania e dell’Europa», ha affermato. La Germania vuole raggiungere il più rapidamente possibile l’obiettivo del 5% della Nato. Rutte: non tutti alleati spendono abbastanza in sostegno Kiev Alcuni alleati Nato non spendono abbastanza per il sostegno a Kiev. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Berlino: ci assumiamo le nostre responsabilità di leadership nella Nato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La Germania pronta ad assumersi il ruolo di leadership nella NATOABBONATI A DAYITALIANEWS Berlino rivendica maggiore responsabilità nell’Alleanza La Germania è pronta ad assumersi un ruolo di guida più marcato...

“Ci siamo licenziati e abbiamo fatto un salto nel vuoto per seguire un business nato un po’ per caso. Ora con le nostre Collanine Colorate diamo lavoro a chi è in difficoltà”: la storia di Lorenzo e GiacomoSe le giornate d’estate della nostra infanzia avessero una forma, avrebbero quella di un girocollo tondo e imperfetto.

Berlino, ci assumiamo le nostre responsabilità di leadership nella Nato(ANSA) - BERLINO, 21 MAG - La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership. È chiaro: man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'Alleanza devono cambia ... corrieredellosport.it

Cittadinanza tedesca possibile? reddit