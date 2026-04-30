AAA cercasi posto per Michele Emiliano | l’ex governatore non vuole tornare a lavorare

Michele Emiliano, ex governatore e attuale politico, ha dichiarato di non voler riprendere il lavoro come giudice, ruolo che ha lasciato da circa 20 anni. Durante un'intervista, ha spiegato che dopo aver trascorso molto tempo come sindaco e presidente di regione, tornare a fare il giudice risulta difficile. La decisione di Emiliano ha suscitato alcune reazioni nel mondo politico e tra i cittadini.

Michele Emiliano in fondo ha ragione. Tornare a lavorare a a fare il giudice dopo 20 anni di aspettativa retribuita da sindaco di Bari e presidente della Regione Puglia deve essere stancante. E così, il magistrato “prestato” a tempo indeterminato alla politica non vuole proprio tornare a fare il suo lavoro. Ne scrive anche Il Corriere della Sera oggi in un articolo a firma di Carlo Vulpio. Il no del Csm alla consulenza. Per tre volte Antonio Decaro, suo successore, ha tentato di sottrarre Emiliano al ritorno al lavoro in attesa che il prossimo anno il Pd gli garantisca un seggio in Parlamento. E per tre volte il Consiglio Superiore della Magistratura ha detto no.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - AAA, cercasi posto per Michele Emiliano: l’ex governatore non vuole tornare a lavorare Notizie correlate Leggi anche: Protetto: AAA J.D. Vance cercasi Emiliano non intende tornare in Magistratura: spunta l'ipotesi di un posto nella Giunta EpiscopoDopo oltre vent’anni passati ai vertici della politica pugliese, prima come sindaco di Bari e poi come Governatore della Regione Puglia, Michele... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Caro Emiliano che affanni per darle una paga. In Puglia o a Roma cercasi posto per un Emiliano a fine carrieraPer tre volte Decaro lo ha nominato suo personale consulente giuridico e per tre volte il Consiglio superiore della magistratura ha bocciato il «distacco» del magistrato in aspettativa da vent’anni ... corriere.it Per Michele Emiliano si avvicina il ritorno in magistratura. Pagano (Pd): Si proceda con rispettoIn una nota del Consiglio Superiore della Magistratura, datata 15 aprile, le indicazioni per il suo rientro in ruolo come pm o giudice ... rainews.it