Argiolas appartiene all’aristocrazia vinicola della Sardegna: non per rendita o per blasone, ma per il ruolo che ha avuto nel portare i vitigni dell’isola fuori da una dimensione locale, dando loro ambizione e riconoscibilità internazionale. La storia? Parte da Antonio Argiolas, che a Serdiana – circa venti chilometri da Cagliari – cominciò nel 1938 da un podere di tre ettari; oggi l’eredità di quell’idea è portata avanti dai figli Franco e Giuseppe e dai nipoti Valentina, Francesca e Antonio. Il simbolo più evidente dell’ambizione di Argiolas resta ancora oggi il Turriga, è probabilmente il vino che più di ogni altro ha dimostrato che la Sardegna poteva produrre rossi profondi, longevi e allo stesso tempo mediterranei, partendo da un blend di Cannonau, Carignano, Bovale e Malvasia Nera. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - A Serdiana Argiolas trasforma il vino in ospitalità

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