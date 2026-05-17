Bombette e vino per tutti | l’inaugurazione del nuovo locale si trasforma in una festa

Da riminitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'apertura di un nuovo locale nel cuore della Riviera si è trasformata in una festa con bombette e vino a disposizione di tutti. La macelleria con cucina, pronta a iniziare la sua attività, ha annunciato ufficialmente l'inaugurazione per giovedì 28 maggio, a partire dalle 19. Questa nuova apertura rappresenta la 24ª nel territorio nazionale per il marchio, che ha scelto questa data per accogliere i primi clienti nel locale situato in viale Vespucci.

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Il Mannarino ha scelto il cuore della Riviera per la sua 24esima apertura nazionale. Dopo la comparsa dell'insegna in viale Vespucci c'è ufficialmente una data: la macelleria con cucina inaugurerà giovedì 28 maggio, dalle 19.30. Non ci sarà il classico taglio del nastro formale, ma una vera festa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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