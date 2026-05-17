Bombette e vino per tutti | l’inaugurazione del nuovo locale si trasforma in una festa
L'apertura di un nuovo locale nel cuore della Riviera si è trasformata in una festa con bombette e vino a disposizione di tutti. La macelleria con cucina, pronta a iniziare la sua attività, ha annunciato ufficialmente l'inaugurazione per giovedì 28 maggio, a partire dalle 19. Questa nuova apertura rappresenta la 24ª nel territorio nazionale per il marchio, che ha scelto questa data per accogliere i primi clienti nel locale situato in viale Vespucci.
Il Mannarino ha scelto il cuore della Riviera per la sua 24esima apertura nazionale. Dopo la comparsa dell'insegna in viale Vespucci c'è ufficialmente una data: la macelleria con cucina inaugurerà giovedì 28 maggio, dalle 19.30. Non ci sarà il classico taglio del nastro formale, ma una vera festa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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