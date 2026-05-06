A Laconi, si avvicina il momento delle elezioni comunali con un confronto tra l’ex sindaco e il sindaco uscente. I candidati della lista Laconi Futura sono pronti a presentarsi alle urne, sfidando il rappresentante in carica. Tra le priorità dei candidati figura la lotta contro lo spopolamento del paese, anche attraverso proposte e strategie specifiche. La campagna elettorale si focalizza quindi su queste sfide principali per il futuro del borgo.

? Cosa scoprirai Chi sono i candidati della lista Laconi Futura che sfidano l'uscente?. Come intende Paolo Pisu contrastare lo spopolamento del borgo?. Quale bagaglio politico porta con sé il candidato della lista civica?. Cosa cambierà per il Sarcidano con il nuovo esito delle urne?.? In Breve Paolo Pisu ha guidato Laconi dal 1995 al 2005 e dal 2010 al 2015.. La lista Laconi Futura include Roberta Cau, Ugo Marongiu, Ottavio Corongiu e Oriana Manca.. Il programma affronta lo spopolamento e la bassa natalità nel territorio del Sarcidano.. Votazioni previste per le giornate di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.. Le elezioni amministrative a Laconi si svolgeranno tra domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno 2026, con l’ex sindaco Paolo Pisu che sfida l’uscente Salvatore Argiolas per la guida del comune nel Sarcidano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laconi, sfida al voto: l’ex sindaco Pisu contro l’uscente Argiolas

Notizie correlate

Tutolo sfida Pitta candidandosi a consigliere con Checchia. Contro il sindaco uscente anche Di BattistaQuelle di Lucera in programma il 24 e 25 maggio prossimi, sono le elezioni comunali di punta in provincia di Foggia.

Sorpresa a Castelfranco in Miscano, un ex senatore sfida il sindaco uscente GiallonardoTempo di lettura: 2 minutiFormalmente sono otto le liste presentate a Castelfranco in Miscano per le amministrative del 24 e 25 maggio, ma la vera...