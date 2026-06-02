Al Bano ha dichiarato di non essere stato invitato al concerto del 2 giugno, affermando che si sono dimenticati di lui. L’artista ha anche detto di condividere il pensiero di un altro musicista, secondo cui gli artisti non devono essere obbligati a prendere posizione pubblicamente. Ha inoltre confermato che non parteciperà al concerto per gli 80 anni della Repubblica, promosso da Sergio Mattarella, e che invece sarà a Vasto, sottolineando che sarebbe stato opportuno ricevere un invito.

“Se sarò al concerto per gli 80 anni della Repubblica voluto da Sergio Mattarella? No, sarò a Vasto ma sarebbe stata una buona idea invitarmi. Evidentemente però l’ho pensato solo io, non gli organizzatori. Si sono dimenticati di me, che ci posso fare”. Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di “Un Giorno da Pecora”, il cantante Al Bano, intervistato da Nancy Brilli e Giorgio Lauro. E sulle polemiche sulle parole di De Gregori sul fatto che gli artisti non sono obbligati a prendere posizioni su temi sociali e civili: “Sono d’accordissimo: è un fatto privato, non sei obbligato a fare quello che non senti, devi fare quello che ti senti. Io condivido in pieno il suo pensiero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al Bano: “Non sono stato invitato al concerto del 2 giugno. Si sono dimenticati di me. Sono d’accordo con De Gregori, gli artisti non devono essere obbligati a prendere posizione”

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5 years of love, just a substitute! She leapt into a fake death, leaving 3 men in pure regret!

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