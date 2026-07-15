A Napoli debutta Numero 10 lo spettacolo-evento dedicato a Diego Armando Maradona

Da 2anews.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 3 ottobre 2026 al Teatro Palapartenope si tiene la prima di “Numero 10”, uno spettacolo dedicato a Diego Armando Maradona. In scena ci sono Erasmo Genzini, Maurizio Casagrande e Giorgio Borghetti, con Lina Sastri come ospite speciale. La produzione è stata annunciata come un evento dedicato alla figura del calciatore. La rappresentazione avrà luogo nella città di Napoli.

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Prima nazionale di “Numero 10” il 3 ottobre 2026 al Teatro Palapartenope. In scena Erasmo Genzini, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti e la partecipazione straordinaria di Lina Sastri. L’appuntamento è fissato per il 3 ottobre 2026 al Teatro Palapartenope. Una scelta non casuale: Napoli rappresenta il luogo in cui il legame tra Maradona e un’intera comunità ha assunto i contorni della leggenda, trasformando un campione in un patrimonio collettivo di emozioni, appartenenza e memoria. Diretto da Carolina Fanelli, vede in scena Erasmo Genzini, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, e la partecipazione straordinaria di Lina Sastri, affiancati da un ensemble di ballerini, acrobati e cantanti, con Ivan Granatino e le musiche di Phil Mer. 🔗 Leggi su 2anews.it

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