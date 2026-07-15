Il 3 ottobre 2026 al Teatro Palapartenope si tiene la prima di “Numero 10”, uno spettacolo dedicato a Diego Armando Maradona. In scena ci sono Erasmo Genzini, Maurizio Casagrande e Giorgio Borghetti, con Lina Sastri come ospite speciale. La produzione è stata annunciata come un evento dedicato alla figura del calciatore. La rappresentazione avrà luogo nella città di Napoli.

Prima nazionale di “Numero 10” il 3 ottobre 2026 al Teatro Palapartenope. In scena Erasmo Genzini, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti e la partecipazione straordinaria di Lina Sastri. L’appuntamento è fissato per il 3 ottobre 2026 al Teatro Palapartenope. Una scelta non casuale: Napoli rappresenta il luogo in cui il legame tra Maradona e un’intera comunità ha assunto i contorni della leggenda, trasformando un campione in un patrimonio collettivo di emozioni, appartenenza e memoria. Diretto da Carolina Fanelli, vede in scena Erasmo Genzini, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, e la partecipazione straordinaria di Lina Sastri, affiancati da un ensemble di ballerini, acrobati e cantanti, con Ivan Granatino e le musiche di Phil Mer. 🔗 Leggi su 2anews.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© 2anews.it - A Napoli debutta “Numero 10”, lo spettacolo-evento dedicato a Diego Armando Maradona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Repubblica: “Napoli, Zeballos aspetta gli azzurri: l’erede di Maradona sogna il ‘Diego Armando Maradona’”

Napoli, via i veli alla maglia del centenario: il testimonial è... Diego Armando MaradonaIl Napoli ha svelato la maglia celebrativa del centenario, con Diego Armando Maradona come testimonial.

Temi più discussi: Napoli, chi è 'El Changuito' Zeballos: dal gol per Maradona alla benedizione di De Rossi; A NAPOLI - Numero 10, lo spettacolo-evento dedicato a Diego Armando Maradona: debutto al Palapartenope il 3 ottobre; Concerti 2027 in Italia: tutte le date dei tour; Calcio Napoli inizia l’era Allegri | oggi il suo debutto al teatro San Carlo e poi via in ritiro.

A Napoli debutta Numero 10, lo spettacolo-evento dedicato a Diego Armando MaradonaSarà Napoli ad accogliere la prima assoluta di Numero 10, il nuovo spettacolo teatrale dedicato a Diego Armando Maradona, un'opera originale che sceglie di raccontare ... ilmattino.it

Calcio e solidarietà: a Trezzano sul Naviglio torna il Memorial dedicato a Diego Armando MaradonaDue giorni di sport, passione e beneficenza nel nome di uno dei più grandi campioni della storia del calcio. Sabato 23 e domenica 24 maggio andrà in scena la quinta edizione del Memorial Diego ... corrieredellosport.it