Un attaccante argentino è atteso a Napoli per un incontro con la squadra. Si tratta di un giocatore che ha fatto parlare di sé come possibile erede di Maradona, e il suo arrivo ha alimentato voci di mercato tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La visita è stata confermata, ma ancora non sono stati resi noti dettagli ufficiali sulle trattative o sui tempi di eventuale firma.

Marco Azzi, sulle pagine di la Repubblica Napoli, racconta di una suggestione di mercato che continua a prendere quota in casa azzurra. Il protagonista è Ezequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors che sogna di approdare al Napoli per giocare nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona, un simbolo assoluto per ogni calciatore argentino. Marco Azzi di la Repubblica Napoli evidenzia come il classe 2002 abbia già manifestato la volontà di trasferirsi in Italia, rifiutando anche il rinnovo con il club xeneize pur di attendere la chiamata del Napoli. Come sottolinea ancora Marco Azzi su la Repubblica Napoli, Zeballos è un attaccante esterno destro capace di giocare su entrambe le corsie offensive, qualità che lo rende perfettamente compatibile con il sistema di gioco di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, Zeballos aspetta gli azzurri: l’erede di Maradona sogna il ‘Diego Armando Maradona’”

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