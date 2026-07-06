Napoli via i veli alla maglia del centenario | il testimonial è Diego Armando Maradona

Notizia in breve

Il Napoli ha svelato la maglia celebrativa del centenario, con Diego Armando Maradona come testimonial. La presentazione ufficiale si è svolta oggi pomeriggio alle 15, aprendo i festeggiamenti che dureranno un anno intero. La nuova divisa speciale è stata mostrata ai tifosi, segnando l’inizio delle celebrazioni per il 100° anniversario del club. La maglia presenta dettagli che richiamano la storia e i successi della squadra nel corso di un secolo.