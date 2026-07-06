Napoli via i veli alla maglia del centenario | il testimonial è Diego Armando Maradona
Il Napoli ha svelato la maglia celebrativa del centenario, con Diego Armando Maradona come testimonial. La presentazione ufficiale si è svolta oggi pomeriggio alle 15, aprendo i festeggiamenti che dureranno un anno intero. La nuova divisa speciale è stata mostrata ai tifosi, segnando l’inizio delle celebrazioni per il 100° anniversario del club. La maglia presenta dettagli che richiamano la storia e i successi della squadra nel corso di un secolo.
Il Napoli inizia i festeggiamenti per il centenario, che dureranno dodici mesi, con due appuntamenti: si comincia oggi pomeriggio alle 15 con la presentazione della nuova maglia home 202627 con il nuovo marchio durante una conferenza stampa a bordo della nave da crociera MSC World Europa (la maglia da trasferta e la terza maglia saranno svelate nel corso del precampionato). Il club azzurro in mattinata ha già svelato parte del nuovo kit con un post social che ha emozionato i tifosi: si vede un sorridente Diego Armando Maradona, ricreato con l'intelligenza artificiale, che veste la maglia azzurra del centenario sugli spalti dello stadio dedicato proprio a lui. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Il Napoli svela la maglia del centenario: il testimonial è... Maradona!Il Napoli ha presentato la maglia del centenario per la stagione 2026-27, con un testimonial speciale: una versione di Maradona creata tramite...
Allegri a Napoli tra una settimana, oggi via i veli alla nuova maglia del centenarioOggi pomeriggio il Napoli ha presentato la nuova maglia in occasione del centenario, che sarà indossata durante le celebrazioni che dureranno un anno.
Il figlio di Maradona consiglia il Napoli: Dovesse andare via Conte, prenderei SarriDiego Armando Maradona Junior spera ancora nella permanenza di Antonio Conte. Intervenuto ai microfoni di Televomero, ha spiegato di credere nel lavoro dell'attuale allenatore, ma ha già pronta ... tuttomercatoweb.com
Napoli, l'annuncio di Manfredi: Approvati i lavori per il MaradonaApprovati i lavori. Prende forma un percorso concreto per l’ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. I tifosi azzurri sanno quanto ci sia bisogno di intervenire sulla struttura per ... ilmattino.it